Inter-Shakhtar Streaming Alternativa a Rojadirecta TV Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Shakhtar live Streaming invece di Rojadirecta. Edin Džeko ha fatto gol ed assist nell’ultima vittoria casalinga dell’Inter in Champions League. Sorprendentemente, i suoi ultimi tre gol decisivi in Champions League sono stati i primi delle rispettive partite e sono arrivati nei primi 30 minuti di gioco in partite vinte mantenendo la porta inviolata con un margine di 3 o più gol. Nel frattempo, Fernando ha segnato l’unico gol stagionale dello Shakhtar Donetsk in Champions League.

Fischio di inizio oggi alle ore 18:45 italiane allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Si gioca dopo Spartak Mosca-Napoli di Europa League delle ore 16:30.

Inter-Shakhtar formazioni e arbitro



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyenko, Vitao; Stepanenko, Maycon; Tete, Pedrinho, Solomon; Fernando. Allenatore De Zerbi. A disposizione in panchina: Pyatov, Shevchenko, Kryvtsov, Marcos Antonio, Marlos, Bondarenko, Mudryk, Konoplja, VKornijenko, Sikan, Bondar.

Arbitro: Hategan (Romania).

Dove Vedere Inter-Shakhtar Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter-Shakhtar in tv sui canali digitali di Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity + sulle moderne Smart e Androdi TV. Live Streaming online gratis mediante per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it). E ancora con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky e con Infinity +, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Shakhtar streaming.