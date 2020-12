DIRETTA NAPOLI Real Sociedad Streaming alternativa a Rojadirecta Video Gratis, dove vederla Live Online

Napoli Real Sociedad streaming e diretta video a partire dalle ore 18:55 di oggi con i servizi digitali: su Sky o TV8? Ultima giornata del Gruppo F dell’Europa League. Napoli prima in classifica con 10 punti: deve vincere o pareggiare contro la Real Sociedad per approdare agli ottavi di finale. Nella partita dell’andata giocata il 29 ottobre i partenopei si erano imposti alla Reale Arena per 1-0 con gol di Politano, in quella che è stata la prima sfida in una competizione europea tra le due formazioni. Scopri dove vedere Napoli Real Sociedad streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo oggi in campo allo Stadio “Diego Armando Maradona”:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak.

Vedere Napoli Real Sociedad Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Allenatore Barrenetxea.

Napoli Real Sociedad in video streaming online con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Napoli Real Sociedad sarà inoltre trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite), e quindi in diretta streaming in chiaro sul sito di TV8.