DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS Streaming Gratis Alternativa Video: orario, dove vedere l’amichevole di Calcio d’Estate

Dove vedere Barcellona-Juventus streaming e diretta tv? Nel Trofeo Gamper tra Juventus e Barcellona Cristiano Ronaldo, alla sua prima uscita stagionale in bianconero, non troverà l’eterno rivale Leo Messi. Allo Johan Cruyff, però, mancherà Dybala rimasto a casa per precauzione. Si giocherà oggi domenica 8 agosto 2021 alle ore 21:30 italiane presso l’Estadi Johan Cruijff di Barcellona. Di seguito le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, F de Jong; Griezmann, Memphis Depay, Aguero. Allenatore Koeman.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, L Pellegrini; Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Allegri.

Dove vedere Barcellona-Juventus streaming e diretta tv

Barcellona-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

Alternative per vedere Barcellona-Juventus streaming gratis

(numero 251 del satellite). La partita quindi sarà disponibile inper gli abbonati su(link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Unica alternativa per vedere la diretta della partita amichevole di calcio Barcellona-Juventus resta quella descritta sopra. Ci sarebbe eventualmente l’opzione Barcellona-Juventus Rojadirecta che però in Italia è ancora considerato illegale. Anche se, dobbiamo dirlo, con una semplice connessione Vpn, il sito più famoso al mondo delle dirette streaming è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del globo in cui vi troviate.