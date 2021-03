DIRETTA Manchester United MILAN Streaming Alternativa TV: dove vedere Bruno Fernandes vs Krunic

Manchester United Milan streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi 11 marzo 2021 alle ore 18:55 ITA la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. La vittoria sulla Manchester United ha qualificato il Milan per la seconda volta agli ottavi della competizione. I rossoneri hanno infatti affrontato un’altra squadra inglese, l’Arsenal, agli ottavi di tre stagioni fa, perdendo entrambe le partite (0-2 c, 1-3 t).

Dove Vedere Manchester United Milan Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Manchester United Milan in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Manchester United Milan sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Manchester United Milan streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Manchester United Milan Formazioni: non solo FantaCalcio



Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial. Allenatore Solskjaer

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meité; Saelemaekers, Krunic, Diaz; Leao. Allenatore Pioli.

Le prestazioni recenti del Milan nelle ultime dieci trasferte in tutte le competizioni sono state piuttosto prevedibili, dato che il Milan ha segnato due gol in otto di queste occasioni (6 vittorie, 2 pareggi) e nelle ultime sei di esse entrambe le squadre sono riuscite a segnare nel corso del primo tempo. Tuttavia, il record del Milan in trasferta contro avversarie inglesi nelle competizioni UEFA lascia molto a desiderare (1 vittoria, 6 pareggi, 10 sconfitte), anche se l’unica vittoria è arrivata qui all’Old Trafford (2005).