Diretta TORINO INTER Streaming Alternativa TV: dove vedere Sanabria vs Lautaro

Tutto pronto per vedere Torino Inter streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi domenica 14 marzo 2021, con fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane. L’Inter nell’ultimo turno di Serie A ha consolidato ulteriormente il suo primato con la vittoria di misura contro l’Atalanta. La squadra nerazzurra guida la classifica con sei punti di vantaggio sul Milan. Nel 27esimo turno di campionato andrà a fare visita al Torino, reduce dai tantissimi problemi legati al Covid e dalla sconfitta contro il Crotone.

Dove Vedere Torino Inter Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Torino Inter in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Torino Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta

Torino Inter sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito

Ulteriore alternativa per vedere Torino Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Torino Inter Formazioni: non solo FantaCalcio

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, R Rodriguez; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Sanabria. Allenatore Nicola. Squalificati: Rincon. Indisponibili: Nkoulou, Singo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vidal, Kolarov.

Il Torino ha perso nell’ultimo turno contro il Crotone: è dallo scorso dicembre che la formazione granata non registra due sconfitte consecutive in Serie A (tre in quel caso). Nelle ultime nove giornate di campionato l’Inter ha conquistato 25 punti sui 27 possibili (8V, 1N), almeno sei in più di qualsiasi altra formazione, subendo solo due reti (almeno tre in meno di qualsiasi altra squadra).