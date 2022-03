DIRETTA Torino-Inter Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vedere Gratis Online la partita di Serie A

DIRETTA Torino-Inter Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Torino-Inter è il posticipo domenicale della 29a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino: il match si potrà seguire in diretta TV e in streaming su DAZN. Inzaghi con la coppia Lautaro-Dzeko, Juric con Belotti unica punta. Dopo l’eliminazione dalla Champions, l’Inter torna in campo per la Serie A sul campo del Torino, e adesso non può più permettersi passi falsi nella lotta per lo Scudetto e dopo la cinquina alla Salernitana vuole continuare la sua rincorsa per la vetta occupata in questo momento dal Milan.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Buongiorno, Izzo, Ansaldi, Linetty, Ola Aina, Ricci, Warming, Seck, Sanabria, Pjaca, Pellegri, Zaza. Indisponibili: V Milinkovic-Savic, Fares, Praet, Edera, Zima. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, Kolarov, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Caicedo. Indisponibili: De Vrij, Brozovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Giallatini e Bresmes. IV uomo: Marcenaro. Var: Massa. Assistente Var: Preti.

Dove vedere Torino-Inter in Diretta TV

Torino-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire Torino-Inter basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Juric (Torino): “A Bologna abbiamo fatto bene, giochiamo contro i campioni d’Italia ma vogliamo fare bene. Anche con la Juve abbiamo fatto una buona partita, ora vogliamo provarci. Stiamo mancando un pochino sul piano tecnico. Domani per vincere dobbiamo fare una partita stracompetitiva ma alzando il livello tecnico”.

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Torino-Inter streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Juric (Torino): “Siamo alle solite: ultimamente ci siamo sentiti in parte danneggiati, sia a Bologna che contro il Venezia con il gol annullato a Belotti. Non c’è niente da fare, serve rimanere sereni e andare avanti”.

Torino-Inter Streaming TV: Dove vederla

Con il Torino che ha segnato solo un gol nel primo tempo nell’arco delle sue ultime cinque partite di Serie A, ha senza dubbio bisogno di migliorare le proprie partenze, anche se almeno è riuscito a segnare per primo in nove delle ultime dieci partite casalinghe di campionato. Questo, a sua volta, ha avuto il suo ruolo nel Torino, che ha guadagnato nelle partite casalinghe ben 24 dei suoi 34 punti finora (71%).