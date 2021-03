DIRETTA MILAN Manchester United Streaming Alternativa TV: dove vedere Ibrahimovic vs Bruno Fernandes

Milan Manchester United streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi 18 marzo 2021 alle ore 21 ITA la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ci sarà anche lo svedese Ibrahimovic a SAn Siro questa sera contro il Manchester United, per tentare di trascinare i rossoneri ai quarti dopo l’1-1 dell’andata all’Old Trafford.

Dove Vedere Milan Manchester United Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Milan Manchester United in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand. Diretta in chiaro su TV8.

Milan Manchester United sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. Streaming in chiaro su TV8.

Ulteriore alternativa per vedere Milan Manchester United streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Milan Manchester United Formazioni: non solo FantaCalcio



Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Kalulu, Gabbia, Bennacer, Tonali, Castillejo, Brahim, Tonin. Indisponibili: Calabria, Mandzukic, Maldini, Romagnoli, Leao, Rebic. Squalificati: nessuno. Diffidati: G Donnarumma, Romagnoli, Saelemaekers.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. Allenatore Solskjaer.

A disposizione: Gran, Alex Telles, Amad, Tuanzebe, Williams, Bishop, Shoretire. Indisponibili: Bailly, Martial, Pogba, Van de Beek, Cavani, Mata. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maguire, Lindelof, McTominay.

Arbitro: Felix Brych (Germania). Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto uomo: Dingert. VAR: Fritz. AVAR: Stegemann.

I Red Devils arrivano da una sequenza impressionante di 12 partite ufficiali da imbattuti quando erano la squadra in trasferta (6 vittorie, 6 pareggi), anche se in questo caso solo uno di quei pareggi (2-2) li vedrebbe passare il turno nei 90 minuti. Tuttavia, il Manchester United è imbattuto nelle ultime cinque trasferte contro avversarie italiane in competizioni europee (3 vittorie, 2 pareggi).