DIRETTA Lazio-Roma Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Lazio-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 ITA di oggi domenica 26 settembre 2021 per la 6a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Tutto pronto per il derby della capitale numero 155 in Serie A: conducono i giallorossi con 55 vittorie, a fronte delle 39 biancocelesti – 60 pareggi completano il bilancio.

Le formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Di Bello. Var: Irrati. Avar: Longo.

Dove Vedere Lazio-Roma Live Streaming diverso da Rojadirecta

Lazio-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Lazio-Roma streaming.