DIRETTA Napoli-Cagliari Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Napoli-Cagliari Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 26 settembre 2021 per la 6a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Gli azzurri di Luciano Spalletti, a punteggio pieno dopo cinque turni, sfidano i sardi dell’ex Mazzarri

Le formazioni di Napoli-Cagliari

Mazzarri cambia modulo e si copre, schierando dal 1′ quello che dovrebbe essere un 4-5-1. Difesa a 4 con Godin-Walukiewicz centrali, Caceres a destra dovrebbe consentire a Lykogiannis di sganciarsi a sinistra. Centrocampo folto in cui rientra Strootman, Nandez dovrebbe essere adattato a sinistra. Joao Pedro a reggere il peso dell’attacco

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Walukiewicz, Altare, Deiola, Oliva, Pereiro, Grassi, Keita. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Vivenzi e M Rossi. Quarto uomo: Di Martino. Var: Massa. Avar: Di Iorio.

Dove Vedere Napoli-Cagliari Live Streaming diverso da Rojadirecta

Napoli-Cagliari da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Cagliari streaming.