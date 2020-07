DIRETTA Sassuolo JUVENTUS Streaming: dove vederla Gratis Online

Sassuolo Juventus streaming alternativa Rojadirecta. Si gioca questa sera, mercoledì 15 luglio 2020, per la 33a giornata di campionato. Sassuolo Juventus si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21:45.

La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite (10) e subito più gol (32) in A. In tutte le ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo la Juventus ha segnato almeno due gol, per un totale di 22 reti, una media di 3,1 per incontro. Occhi puntati su CR7 Cristiano Ronaldo: il numero 7 bianconero è a 28 goal in stagione, uno in meno del capocannoniere Ciro Immobile. Testa a testa ad alta quota con il record di Higuain di 36 goal in una stagione nel mirino.

Dove Vedere Sassuolo Juventus Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta.



Sassuolo Juventus in diretta tv con Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky, il match sarà disponibile gratis con l’appcon cui potranno seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q.

Ricordiamo che la partita Sassuolo Juventus streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. Ulteriore alternativa potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Defrel, Obiang, Romagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: De Sciglio, Khedira.