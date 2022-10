DIRETTA Maccabi-Juventus Streaming Online Alternativa TV, formazioni e dove vederla Gratis

DIRETTA Maccabi-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:45 italiane di questa sera in Israele, per la quarta partita del Girone H della fase a gironi di UEFA Champions League. Dopo il successo ottenuto all’andata per 3-1, la Juventus fa visita al Maccabi Haifa con l’obbligo dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League.

Maccabi-Juventus formazioni e arbitro

Maccabi Haifa (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi; Atzili, Chery, Din David; Pierrot. Allenatore: Bakhar.

A disposizionein panchina: 77 Fucs, 90 Mashpati, 12 Menahem, 15 Arad, 55 Gershon, 36 Eliyahu, 30 Seck, 16 Abu Fani, 33 Levi, 8 Haziza, 13 Rukavytsya, 11 Tchibota. Indisponibili: Jaber, Podgoreanu, Raz Meir. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Bremer, Cuadrado; Kostic, Rabiot, Paredes, McKennie; Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: 36 Perin, 23 Pinsoglio, 6 Danilo, 15 Gatti, 24 Rugani, 20 Miretti, 5 Locatelli, 44 Fagioli, 30 Soulé, 14 Milik, 18 Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo, Miretti.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna). Assistenti: Cebrian Devis e Del Palomar. IV uomo: Melero Lopez. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: De Burgos.

Dove Vedere Maccabi-Juventus in televisione diversa da Roja Directa TV



Maccabi-Juventus in tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity Plus, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Più tardi, alle 21, si gioca Milan-Chelsea che viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

Dove Vedere Maccabi-Juventus Streaming Live alternativa a Roja Directa Online



Live Maccabi-Juventus Streaming online gratis per gli abbonati con l’applicazione di Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Poi abbiamo Maccabi-Juventus streaming con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity Plus, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Quest’ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

La partita Maccabi-Juventus non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative valide per vedere Maccabi-Juventus roja streaming.