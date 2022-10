DIRETTA Napoli-Ajax Streaming Online Alternativa TV, formazioni e dove vederla Gratis

DIRETTA Napoli-Ajax Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:45 italiane di questa sera allo stadio Maradona di Napoli, per la quarta partita del Girone A della fase a gironi di UEFA Champions League, che la formazione di Spalletti conduce in testa alla classifica a punteggio pieno. Una imbattibilità mantenuta anche in Serie A dopo 9 partite. Il Napoli ospita quindi l’Ajax ad una settimana dallo storico 6-1 di Amsterdam. Per gli azzurri basterà un solo punto per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale a due giornate dalla fine della fase a gruppi. Più difficile la situazione dei lancieri, che con solo 3 punti hanno bisogno di una vittoria per sperare almeno nel secondo posto.

Napoli-Ajax formazioni e arbitro

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Zedadka, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Osimhen, Simeone. Indisponibili: Demme (fuori dalla lista Uefa). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore Schreuder. A disposizione in panchina: Stekelenburg, Gorter, Wijnald, Klaassen, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao, Ocampos. Indisponibili: Rensch. Squalificati: Tadic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Felix Zwayer (41 anni, Germania).

Dove Vedere Napoli-Ajax in televisione



Napoli-Ajax in tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity Plus, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Più tardi, alle 21, si gioca Barcellona-Inter streaming che viene trasmessa in chiaro su Amazon Prime Video.

Dove Vedere Napoli-Ajax Streaming Live



Live Napoli-Ajax Streaming online gratis per gli abbonati con l'applicazione di Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Poi abbiamo Napoli-Ajax streaming con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity Plus, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Quest’ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

