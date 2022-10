DIRETTA Ajax-Napoli Streaming Online Alternativa TV, dove vederla Gratis

DIRETTA Ajax-Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di questa sera alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam in Olanda, per la terza partita del Girone A della fase a gironi di UEFA Champions League. Gli uomini di Spalletti hanno infatti raccolto sei punti nelle prime due gare, con un 4-1 impressionante contro il Liverpool e un successo largo, per 0-3, a Ibrox, in casa dei Rangers. E adesso la doppia sfida contro l’Ajax nel ricordo di due grandissimi giocatori: Cruijff e Maradona!

La squadra guidata dall’allenatore dell’Ajax Alfred Schreuder stava andando a gonfie vele quando aveva visto sette vittorie consecutive dopo la sua sconfitta deludente al suo debutto in Supercoppa, finché la sua squadra non ha visto una brutta sequenza di tre partite senza vittorie per la prima volta dal 2020. L’attuale sequenza senza vittorie è culminata con un pareggio per 1-1 in casa contro i GA Eagles, ma quando in seguito è stato domandato a Schreuder se fosse nervoso per questa più complicata partita contro il Napoli, ha semplicemente risposto “Perché mai dovrei essere nervoso?”.

Ajax-Napoli formazioni e arbitro

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. Allenatore Alfred Schreuder.

A disposizione in anchina: Gorter, Stekelenburg, Magallan, Baas, Grillitsch, Regeer, Klaassen, Ocampos, Conceiçao, Brobbey, Lucca. Indisponibili: Kaplan, Sanchez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Politano, Raspadori. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Francois Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier, Rahmouni. Quarto uomo: Stinat. Var: Kwiatowski. Assistente Var: Millot.

Dove Vedere Ajax-Napoli in televisione diversa da Roja Directa TV



Ajax-Napoli in tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity Plus, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. La telecronaca di Ajax-Napoli su Sky sarà curata da Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi. Su Mediaset Infinity+, invece, saranno Massimo Callegari e Giancarlo Camolese a raccontare la sfida. Si alla stessa ora di Inter-Barcellona che però viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

Dove Vedere Ajax-Napoli Streaming Live alternativa a Roja Directa Online



Live Ajax-Napoli Streaming online gratis per gli abbonati con l’applicazione di Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Poi abbiamo Ajax-Napoli streaming con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity Plus, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Quest’ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

La partita Ajax-Napoli non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Non ci sono altre alternative valide per vedere Ajax-Napoli roja streaming.