Sciopero trasporti Italia: disagi nel fine settimana e lunedì

Si prevede un fine settimana estremamente problematico per la circolazione in Italia nelle prossime giornate. Lo sciopero interesserà principalmente i servizi di trasporto pubblico, gli aeroporti e i treni. L’agitazione inizierà venerdì, con un’interruzione di due giorni durante il fine settimana, seguita da un secondo sciopero. Il 24 novembre, venerdì, gli aeroporti rischiano di restare paralizzati per l’intera durata di 24 ore (dalle 00.00 alle 23:59) a causa di una protesta sindacale congiunta organizzata da Flai, Usb, Ost, USB e Cub.

La protesta è volta a contestare le riforme del mercato del lavoro e le misure di austerità proposte dal governo italiano. I lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling, il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo del settore handlers, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto degli aeroporti incroceranno le braccia in segno di protesta. Oltre a questo sciopero generale, ve ne saranno altri a livello locale, interessando i professionisti del settore della sicurezza.

L’Ente nazionale aviazione civile (Enac) ha dichiarato che dovrebbero essere garantite due fasce orarie sicure (7-10 e 18-21), ma è probabile che si verifichino comunque ritardi e/o cancellazioni anche in quegli intervalli. I voli intercontinentali dovrebbero essere mantenuti, ma i passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici devono prepararsi a possibili disagi. Nonostante ciò, alcuni voli saranno ancora operativi durante le fasce orarie specifiche negli aeroporti coinvolti nello sciopero. Nel settore ferroviario nazionale, sono previste notevoli restrizioni, poiché lo sciopero coinvolgerà anche i collegamenti ferroviari. Il presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D’Agata, avverte che i pendolari e i viaggiatori devono essere pronti ad affrontare ritardi e cancellazioni, suggerendo l’uso di mezzi di trasporto alternativi, come consigliato anche da Trenitalia sul suo sito web.

Per verificare lo stato del proprio volo, è possibile consultare la lista diffusa dall’Enac, ma è probabile che le compagnie aeree abbiano già informato i passeggeri in caso di cancellazione. Nel Piemonte, lo sciopero interesserà anche i treni dalle 9 alle 17, con possibili ritardi sugli IC e ICN che attraversano il territorio piemontese. Lunedì 27 novembre, i trasporti su terra saranno fermati a causa di una manifestazione congiunta di Usb Lavoro Privato, Cub, Sgbt, Cobas Lavoro Privato e Al Cobas, che si protrarrà per 24 ore su tutto il territorio italiano.