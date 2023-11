Addio ad Anna Kanakis, attrice e scrittrice italiana, ex Miss Italia

Anna Kanakis, attrice e scrittrice italiana, è morta ieri a 61 anni. Nata a Messina, è stata eletta Miss Italia a 15 anni. Ha avuto una carriera di successo come attrice negli anni ’80, apparendo in numerosi film e serie televisive. Dopo una breve esperienza in politica, si è dedicata alla scrittura, pubblicando diversi romanzi storici.

Era sposata con Marco Merati Foscarini, discendente di uno degli ultimi dogi di Venezia.