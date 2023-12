ETF Bitcoin in contanti, evento più importante di Wall Street negli ultimi 30 anni

Il CEO di MicroStrategy, Michael Saylor, ritiene che l’arrivo del prossimo ETF Bitcoin in contanti “potrebbe essere l’evento più importante nella storia di Wall Street negli ultimi 30 anni” e ritiene che nessuno dovrebbe sottovalutare l’importanza di questo evento per l’ecosistema finanziario in generale.

Le dichiarazioni di Saylor sono state fatte durante un’intervista a Bloomberg TV oggi, in cui il dirigente di MicroStrategy ha condiviso la sua visione su cosa comporta l’eventuale arrivo di un ETF Bitcoin in contanti sul mercato statunitense.

A riguardo, Saylor ha commentato che “non è folle suggerire che questo potrebbe essere l’evento più importante a Wall Street negli ultimi 30 anni”, suggerendo che questo evento potrebbe essere paragonabile all’ETF S&P 500, che ha permesso agli investitori di avere esposizione a tale indice con pochi clic.

Per quanto riguarda Bitcoin e un ETF in contanti, Saylor afferma che potrebbe essere la “grande larghezza di banda” di cui ha bisogno il settore istituzionale per avere esposizione alla valuta digitale e il canale attraverso il quale entrerebbe un grande flusso di capitale diretto in questo settore. Conferma che il lancio di questo prodotto comporterebbe una grande domanda sull’offerta di valuta digitale, che coinciderà tra pochi mesi con un nuovo halving, che ridurrà a metà l’emissione di nuovi BTC.

Bitcoin e la possibilità di moltiplicare il suo valore

Sebbene l’intervista a Bloomberg abbia permesso di evidenziare la posizione di Saylor sul futuro di Bitcoin, in passato ha descritto molto meglio gli aspetti citati in altre occasioni, affermando che facilmente potrebbero far sì che il prezzo della valuta digitale si moltiplichi per 10 nei prossimi anni.

All’inizio di novembre, Saylor ha indicato in un’intervista alla rete di notizie CNBC che l’halving di BTC, gli ETF Bitcoin in arrivo e la pressione di acquisto che ciò comporta per la valuta digitale avranno un impatto significativo sul suo prezzo.

In questo contesto, MicroStrategy ha proseguito con una strategia commerciale aggressiva incentrata sull’acquisto di Bitcoin. L’ultima indagine mostra che l’azienda ha circa 174.000 BTC nelle sue riserve, dopo un investimento di 600 milioni di dollari alla fine di novembre.