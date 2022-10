Efficienza Mining Bitcoin aumenta del 23% in un anno

Il Bitcoin Mining Council (BMC) ha stimato nella sua revisione del terzo trimestre 2022 che l’efficienza tecnologica della rete globale di criptovalute è cresciuta del 23% anno su anno. Inoltre, grazie a questa maggiore efficienza, il suo ‘hashrate’ di criptovalute (una misura della potenza di calcolo in una rete di criptovalute che funge da indicatore chiave di sicurezza) è aumentato del 73% in un anno, mentre il consumo di energia è cresciuto solo del 41 %.

“Bitcoin è la rete di criptovaluta più sicura, 100 volte più potente di tutte le reti concorrenti messe insieme”, afferma il rapporto.

Per quanto riguarda il futuro, il BMC calcola che l’efficienza del mining di criptovalute si moltiplicherà per 3 e per 2 rispettivamente nei prossimi quattro anni e nei successivi quattro anni. Tutto ciò, secondo l’organizzazione, garantisce che il mining di bitcoin sarà significativamente più efficiente dal punto di vista energetico nei prossimi otto anni.

Allo stesso modo, la prima criptovaluta al mondo è diventata più sostenibile. Il rapporto indica che il tasso di elettricità sostenibile dell’industria mineraria globale di bitcoin è ora del 59,4%, il che la rende ‘una delle industrie più sostenibili a livello globale’.

“La rete bitcoin non è mai stata più forte”, ha affermato Ben Gagnon, direttore del mining di Bitfarms.

Il Bitcoin Mining Council è un forum globale volontario di società minerarie e altre società del settore bitcoin. È composto da 51 società minerarie di cinque continenti che rappresentano il 45,4% della rete globale di mining di criptovalute.