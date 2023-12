Telefono Amico Italia: Ascolto notturno di Natale e Santo Stefano per il supporto emotivo

L’associazione di volontariato Telefono Amico Italia offrirà il suo servizio di ascolto telefonico per tutta la notte di Natale e di Santo Stefano per aiutare le persone che necessitano di un supporto emotivo durante le festività.

La maratona di ascolto natalizia, che ha raggiunto i 10 anni, ha registrato un aumento delle richieste d’aiuto, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente e un incremento significativo rispetto agli anni prima della pandemia. I volontari saranno disponibili ininterrottamente per due giorni per. La presidente dell’associazione sottolinea l’importanza di essere in ascolto senza giudicare e incoraggia tutti a fare lo stesso ogni giorno, prendendo il tempo per comprendere se stessi e ciò che accade intorno a noi.

Durante le festività del 2022, più di 720 persone hanno contattato Telefono Amico Italia per chiedere aiuto. La maggior parte delle chiamate provenivano da uomini tra i 56 ei 65 anni e i 46 ei 55 anni, che cercavano supporto per la solitudine e i problemi familiari. Le donne erano più propense a utilizzare la chat e l’email, con la solitudine, il disagio psicologico e le difficoltà esistenziali come principali questioni affrontate.

Telefono Amico Italia ha quasi 600 volontari che forniscono ascolto e sostegno alle persone in difficoltà. L’organizzazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari e chiunque sia interessato può inviare una richiesta di volontariato. Per sostenere Telefono Amico Italia, è possibile fare una donazione attraverso il loro sito web (www.telefonoamico.it).