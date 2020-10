DIRETTA ROMA BENEVENTO Streaming Gratis alternativa a ROJADIRECTA, dove vedere Video Live Online

Roma Benevento streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 4a giornata di Serie A 2020-2021. Entrambe le squadre arrivano da un successo di misura: 1-0 per la Roma nell’ultimo turno contro l’Udinese, stesso risultato per il Benevento contro il Bologna.. Scopri dove vedere Roma Benevento streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lorenzo Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Karsdorp, Pastore, Perotti, Zaniolo, Diawara, Smalling.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Tello, Viola.

Roma Benevento in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 202 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Grazie a SkyGo (Link > https://skygo.sky.it) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Roma Benevento streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.