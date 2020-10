DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO Streaming Gratis, dove vederla

Bologna Sassuolo streaming e diretta video a partire dalle ore 12:30 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Derby valido per la 4a giornata di Serie A 2020-2021. Il Bologna ha perso quattro delle 12 partite contro il Sassuolo in Serie A: due di queste sconfitte sono arrivate nelle due gare più recenti, dopo una serie di sette incontri composta da cinque successi e due pareggi. Scopri dove vedere Bologna Sassuolo streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Medel, Poli, Skov Olsen.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Marlon, Chiriches, Magnanelli, Rogerio, Romagna, Toljan.

Vedere Bologna Sassuolo Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Bologna Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Grazie a DAZN (link > https://www.dazn.com) quindi potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Bologna Sassuolo streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.