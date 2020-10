DIRETTA Tappa 16 Oggi: Arrivo San Daniele del Friuli Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d'Italia Ciclismo.

IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA TV OGGI martedì 20 ottobre 2020. Si corre la 16a tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming gratis con i servizi Rai. Si corre la Udine – San Daniele del Friuli di 229 km.

Ultimi chilometri > A 3 km dall’arrivo si entra nell’abitato di San Daniele per affrontare alcuni strappi che portano all’ultimo km al muro di via Sottomonte (max 20%) seguito da una brevissima discesa per affrontare il rettilineo finale in asfalto di 200 m al 10% (largh. 6,5 m).

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in streaming e diretta tv in chiaro.

La 16a tappa del Giro d’Italia, la Udine – San Daniele del Friuli di 229 km, di oggi martedì 20 ottobre 2020, in diretta tv sul canale della rete nazionale Rai 2 con la partenza del primo corridore prevista alle ore ore 10:10.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai TV oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI Play scaricabile o visionabile online.

Classifica generale Giro d’Italia 2020.

1) Joao Almeida (Por, Deceuninck-QuickStep) in maglia rosa dopo 59h 27’38” di Corsa Rosa.

2) Wilco Kelderman (Ned, Sunweb) a 15″.

3) Pello Bilbao (Esp, Bahrain-McLaren) a 2’56”.

4) Tao Geoghegan Hart (Gbr) 2’57”.

5) Pello Bilbao (Esp) 3’10”.

6) Rafal Majka (Pol) a 3’18”.

7) Vincenzo Nibali (Ita) a 3’29”.

8) Domenico Pozzovivo (Ita) a 3’50”.

9) Patrick Konrad (Aut) a 4’09”.

10) Fausto Masnada (Ita) a 4’12”.

12) Jakob Fuglsang (Den) a 5’07”.