DIRETTA DINAMO KIEV JUVENTUS Streaming Gratis, dove vederla

Dinamo Kiev Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 18:55 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 1a giornata del Gruppo G della Fase a Gironi di Champions League, nuova edizione 2020-2021. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus negli ultimi giorni, ma Pirlo potrà avere a disposizione comunque un attacco di tutto rispetto per provare a iniziare con decisione la Champions League e puntare ancora una volta al trofeo che manca ai bianconeri da più di vent’anni. Scopri dove vedere Dinamo Kiev Juventus streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena.

Allenatore Lucescu.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata. Allenatore Andrea Pirlo.

Vedere Dinamo Kiev Juventus Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Dinamo Kiev Juventus in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Grazie a Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

Ulteriore alternativa per vedere Dinamo Kiev Juventus streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live. La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset).