DIRETTA LAZIO BORUSSIA DORTMUND Streaming Gratis, dove vederla

Lazio Dortmund streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o in chiaro? Match valido per la 1a giornata della Fase a Gironi di Champions League, nuova edizione 2020-2021. Un altro esordio nella massima competizione europea per una squadra italiana dopo quella della Juventus a Kiev nel match delle 18:55.

La squadra di Simone Inzaghi cerca il riscatto dopo il brutto ko in campionato contro la Sampdoria (3-0). Sarà anche la sfida tra due bomber europei: Immobile contro Haaland. Scopri dove vedere Lazio Dortmund streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore S Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Hoedt, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Caicedo, Muriqi.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Pisczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. Allenatore Favre. A disposizione: Hits, Morey, Reinier, Reyna, Raschi, Wanner, Dahoud, Brandt, Passlack.

Arbitro: Turpin (Francia).

Vedere Lazio Dortmund Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Lazio Dortmund in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Grazie a Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

Ulteriore alternativa per vedere Lazio Dortmund streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live. La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset).