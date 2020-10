DIRETTA BRUGES LAZIO Streaming Alterntiva a Rojadirecta Gratis, dove vederla

Bruges Lazio streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o in chiaro? Match valido per la 2a giornata della Fase a Gironi di Champions League. Si gioca alla stessa ora di Juventus-Barcellona che si gioca a Torino.

La formazione di Simone Inzaghi? E’ lunghissima la lista degli indisponibili in casa Lazio: niente Bruges per Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. Pereira recuperato in extremis. A centrocampo riecco Milinkovic-Savic. In attacco la coppia Caicedo-Correa. Scopri dove vedere Bruges Lazio streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Bruges (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Deli; Diatta, Vormer, Vanaken, Rits, Sobol; Bonaventure, De Ketelaere.

Allenatore Clement.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo. Allenatore Inzaghi.

Vedere Bruges Lazio Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Bruges Lazio in diretta tv con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (Canale 253 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

Grazie a Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

Ulteriore alternativa per vedere Bruges Lazio streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.