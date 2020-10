DIRETTA Tappa Oggi: Partenza Porto Sant’Elpidio, Arrivo Rimini Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d’Italia Ciclismo

IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA TV OGGI mercoledì 14 ottobre 2020. Si corre la 11a tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming gratis con i servizi Rai. Si corre la Porto Sant’Elpidio – Rimini (dalle Marche all’Emilia-Romagna) di 182 Km.

Ultimi chilometri molto impegnativi nel tratto che va dai 5 km ai 2 km all’arrivo. Sempre su strade ampie e ben pavimentate si affronta un susseguirsi di cambi di direzione con una strettoia a circa 2500 m dall’arrivo. Dopo oltre 1 km diritto la corsa effettua una grande svolta tramite due ampie curve a sinistra intervallate da oltre 100 m. L’ultima immette nel rettilineo finale di 600 m su asfalto di larghezza 8 m.

La 11a tappa del Giro d’Italia, la frazione Porto Sant’Elpidio – Rimini di 182 Km, di oggi mercoledì 14 ottobre 2020, in diretta tv sul canale della rete nazionale Rai 2 a partire dalle ore 12:05.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai TV oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI Play scaricabile o visionabile online.

1) Joao Almeida (Por, Deceuninck-QuickStep) in maglia rosa dopo 39h 38’05” di Corsa Rosa.

2) Wilco Kelderman (Ola) a 00’34”.3) Pello Bilbao (Spa) a 00’43”.4) Domenico Pozzovivo (Ita) a 00’57”.5) Vincenzo Nibali (Ita) a 01’01”.6) Patrock Konrad (Aut) a 01’15”.7) Jai Hindley (Aus) a 01’19”.8) Rafal Majka (Pol) a 01’21”.9) Fausto Masnada (Ita) a 01’36”.10) Hermann Pernsteiner (Aut) a 01’52.11) Jakob Fuglsang (Dan) a 02’20”.12) Ilnur Zakarin (Rus) a 02’27”.13) Brandon McNulty (Usa) a 02’39”.14) Tao Geoghegan Hart (Gbr) a 02’45”.15) Antonio Pedrero (Spa) a 02’58”.

Il vincitore dell’ultima tappa corsa ieri, Peter Sagan, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato:

“Ho vinto con il mio stile, facendo spettacolo! Siamo stati tutto il giorno in fuga. Avevo una buona gamba, dopo essere rimasto da solo in salita ho cercato di prestare attenzione nel tratto in discesa e poi sono andato a tutta nei chilometri finali. Sono veramente contento di questo successo, finalmente ho trovato la vittoria dopo tanto tempo!”.