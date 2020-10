Noleggio a lungo termine: perchè optare per questa soluzione.

Dopo il boom fatto registrare lo scorso anno, il noleggio a lungo termine continua la sua crescita inarrestabile. Dopo un’attenta analisi dell’intero anno del 2019, è stata decretata una crescita pari all’8,99% rispetto al 2018, le cui unità salgono a 281.301. Dai dati emersi dell’intero anno 2019, si è potuto constatare che il noleggio a lungo termine ha permesso una crescita sia alle società dette Top (anche note come i generalisti del noleggio lungo termine) e quelle Captive. L’interesse maturato verso questo contratto di locazione è nato sia dai privati che dalle piccole e medie aziende, agenti di commercio e possessori di partita IVA.

Collegato alla crescita dei privati, spicca il dato di significativo aumento delle utilitarie, 42.000 veicoli (+17% e una quota che supera il 25% del totale immatricolato a noleggio), a fronte di un calo complessivo di tutti gli altri segmenti, in particolare delle medie-superiori (35.000 e -13%). In testa alla top ten delle vetture più noleggiate nel noleggio lungo termine Napoli si è confermata la Fiat Panda, seguita da Renault Clio, Lancia Ypsilon, Fiat 500X e Jeep Renegade.

I motivi del successo

L’incertezza economica che vige nel nostro Paese sta alla base del successo del noleggio a lungo termine. L’impossibilità per molti di impegnarsi in finanziamenti o acquisti diretti hanno spinto sempre più persone verso questa soluzione. Il trend vede sempre più imprese e privati abbandonare la proprietà e passare all’uso dei veicoli attraverso le diverse soluzioni di mobilità offerte dal noleggio e dal car sharing. Soluzioni a prova di sostenibilità e sicurezza, grazie a una flotta di veicoli con efficienti motorizzazioni diesel di ultima generazione e alimentazioni alternative in costante crescita e dotate dei più avanzati sistemi di sicurezza.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine

Sono tanti i motivi che spingono sempre più persone a scegliere il noleggio a lungo termine.

Innanzitutto scegliendo questa formula è possibile godere di vantaggi economici, operative e gestionali. Questa formula offre una soluzione innovativa a chi ha bisogno di mobilità e al tempo stesso vuole cogliere le opportunità derivanti da una formula particolarmente vantaggiosa sotto l’aspetto fiscale, che solleva da responsabilità finanziarie e gestionali (bollo, assicurazione e manutenzioni, solo per fare alcuni esempi) e che consente di aggirare tutte le complicazioni patrimoniali legate alla proprietà.

Grazie a questa formula innovativa, infatti, ogni auto, moto o furgone possono essere ordinate e personalizzate esattamente come dal concessionario. Il cliente può decidere quanto tempo usarla, in genere (ma ci sono eccezioni soprattutto per le moto) per un periodo che varia dai 12 ai 72 mesi, attraverso il pagamento di un canone mensile fisso.

Il canone del noleggio lungo termine viene calcolato attraverso una serie di parametri, a partire dal costo del veicolo scelto dal cliente ma anche il valore di mercato presunto alla fine del periodo di noleggio. Il canone varia anche in funzione della durata del contratto e del chilometraggio previsto. In ogni rata però sono compresi una serie di servizi dei quali si occupa direttamente l’azienda noleggiatrice, abbattendo così l’incidenza dei costi sul consumatore finale. Parliamo dell’assicurazione, della tassa di proprietà, dell’immatricolazione, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e del soccorso stradale.