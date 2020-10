DIRETTA Tappa Oggi: arrivo tappone appenninico con arrivo in salita Roccaraso (Aremogna) Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d’Italia Ciclismo

IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA TV OGGI domencia 11 ottobre 2020. Si corre la 9a tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming gratis con i servizi Rai. Si corre la San Salvo – Roccaraso (Aremogna) in Abruzzo di 208 Km.

Tappone appenninico caratterizzato dal un elevato dislivello complessivo (oltre 4000 m). Salita finale di 10 km circa alla media del 5,7%. Prima parte pedalabile seguita da un tratto in falsopiano a scendere. Ultimi 2 km al 7% con le pendenze massime all’interno dell’ultimo km attorno al 12% (fondo in asfalto, larghezza 6 m).

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in streaming e diretta tv in chiaro.

La 9a tappa del Giro d’Italia, la frazione San Salvo – Roccaraso (Aremogna) di 208 Km, di oggi domenica 11 ottobre 2020, in diretta tv sul canale della rete nazionale Rai 2 a partire dalle ore 10:20.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai TV oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI Play scaricabile o visionabile online.

Classifica generale Giro d’Italia 2020.

1) Joao Almeida (Por, Deceuninck-QuickStep) in maglia rosa dopo 29h 52’34” di Corsa Rosa.

2) Pello Bilbao (Esp, Bahrain-McLaren) a 43″.3) Wilco Kelderman (Ned, Sunweb) a 48″.4) Harm Vanhoucke (Bel) a 59″.5) Vincenzo Nibali (Ita) a 1’01”.6) Domenico Pozzovivo (Ita) a 1’05”.7) Jakob Fuglsang (Den) a 1’19”.8) Steven Kruijswijk (Ned) a 1’21”.9) Patrick Konrad (Aut) a 1’26”.10) Rafal Majka (Pol) a 1’32”.

Il vincitore della tappa di ieri Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), alla seconda vittoria alla corsa rosa dopo quella ottenuta nel lontano 2013, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato:

“Non ho parole per descrivere come mi sento in questo momento. Volevo veramente ottenere un successo in questo 2020 così difficile! Non ho ancora un contratto per il prossimo anno e a gennaio nascerà mio figlio: avevo davvero bisogno di un risultato del genere, non ci posso credere!”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: