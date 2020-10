DIRETTA GP Eifel Germania Streaming Formula 1 2020, dove vedere la Ferrari al Nurburgring

Vedere GP dell’Eifel Streaming No Rojadirecta Formula 1 2020. Le Ferrari di Vettel e Leclerc per la prima volta nel Gran Premio dell’Eifel che si svolge sul circuito del Nurburgring in Germania: la 11esima tappa del mondiale 2020 di Formula 1. Scopri dove vedere il GP Eifel Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2020 e diretta tv.

Dove vedere GP Eifel Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2020 e diretta tv.

Sabato 10 ottobre alle ore 15:00 si corrono le qualifiche, mentre domenica 11 ottobre la gara sarà alle 14:10. Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) il Gran Premio dell’Eifel di Formula 1 sul circuito al Nurburgring in Germania sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now TV con i vostri smartphone, tablet e pc.