DIRETTA ITALIA GALLES Streaming Gratis Alternativa con Rai Play e Sky Sport | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Italia Galles (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali di Sky Sport e Rai) con fischio d’inizio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma di oggi domenica 20 giugno 2021, in quella che è la terza e ultima giornata del Gruppo A degli Europei di calcio di Euro 2020.

Agli azzurri (già qualificati agli ottavi) basterà non perdere per mantenere il primato nel girone A. Con una vittoria però batterebbero il record di 30 risultati utili consecutivi appaiando Pozzo e quello l’inviolabilità della porta italiana che potrebbe salire a quota 1055′. Probabile rientro in campo per Marco Verratti anche se il centrocampista del Psg difficilmente giocherà tutto il match.

Diretta Italia Galles Streaming, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): G Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Lorenzo Insigne. CT: Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Spinazzola, Bonucci, Di Lorenzo, Locatelli, Chiesa, Cristante, Barella, Berardi, Ciro Immobile, Raspadori.

GALLES (4-2-3-1): Ward; B Davis, Rodon, Mepham, C Roberts; Allen, Morrell; James, Ramsey, Bale; Moore. CT: Page. A disposizione in panchina: Hennessey, A Davies, Gunter, Norrington-Davies, Lockyer, J Williams, Brooks, Levitt, T Roberts, Ampadu, Wilson, N Williams.

Arbitro: Hategan (Romania). Guardalinee: Ghinguelac e Gheorghe. Quarto uomo: Grinfeeld. VAR: Gil. AVAR: Letexier, Pages, Van Boekel.

Dove Vedere Italia Galles Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Italia Galles in diretta tv sui canali digitali di Rai 1. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Italia Galles è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

La telecronaca sulla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, coadiuvato da Antonio Di Gennaro come commentatore, mentre Fabio Caressa e Beppe Bergomi cureranno la telecronaca su Sky.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.