DIRETTA UCRAINA AUSTRIA Streaming Gratis Alternativa con Sky Sport | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Ucraina Austria con fischio d'inizio alle ore 18:00 all'Arena Nazionale di Bucarest di oggi lunedì 21 giugno 2021, in quella che è la terza e ultima giornata del Gruppo C degli Europei di calcio di Euro 2020.

Da questa sfida uscire la sfidante dell’Italia agli ottavi di finale che si giocheranno sabato 26 giugno al Wembley Stadium di Londra. Entrambe le nazionali infatti hanno 3 punti in classifica, con gli ucraini in vantaggio come differenza reti, mentre l’Olanda a 6 è già aritmeticamente prima, con la Macedonia del Nord a 0.

Diretta Ucraina Austria Streaming, probabili formazioni

Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. CT Andriy Shevchenko. In panchina: Pyatov, Trubin, Sobol, Kryvcov, Tymcyk, Sudakov, Sydorchuk, Makarenko, Cyhankov, Bjesjedin, Shaparenko, Dovbyk.

Austria (3-5-2): Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautovic. CT Franco Foda. In panchina: Pavao, Friedl, Lienhart, Posh, Baumgartlinger, Ilsanker, Laimer, Schaub, Schopf, Trimmel, Gregortitsch, Kalajdzic.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Guardalinee: Duran e Ongun. Quarto uomo: Siebert (Germania). Var: Irrati (Italia). Avar: Sanchez, Prieto, Munuera (Spagna).

Dove Vedere Ucraina Austria Streaming Gratis e Diretta TV

Ucraina Austria in diretta tv è disponibile su Sky

Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now, utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Agli ucraini basta un pareggio per arrivare secondi, ma l’ex milanista Shevchenko non ci sta: “Non si va lontani con questa mentalità: si gioca solo per vincere”. Il ct austriaco Franco Foda: “Affrontiamo una squadra top ma che ha dei punti deboli … Vogliamo fare la storia. L’Austria non ha mai superato una fase a gironi agli Europei, il morale è alto e abbiamo tutti fame di vittoria”.

