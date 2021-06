DIRETTA ITALIA TURCHIA Streaming Gratis Alternativa in chiaro su Rai Play | Europei di calcio

Appuntamento questa sera per Italia Turchia (alternativa a Rojadirecta: diretta tv streaming in chiaro sui canali digitali della Rai) con fischio d’inizio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma di oggi venerdì 11 giugno 2021, in quella che è la partita inaugurale della Nazionale di calcio di Roberto Mancini agli Europei di calcio di Euro 2020.

Il match tra l’Italia di Roberto Mancini e la Turchia di Senol Gunes aprirà ufficialmente il Campionato Europeo del 2020 posticipato al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Primo incontro del Girone A. Le Nazionali di Italia e Turchia si sono affrontate un’altra volta nella fase finale di un Europeo: l’11 giugno del 2000, esattamente 21 anni fa, quando gli azzurri di Zoff batterono 2-1 le mezzelune nella gara d’esordio nel Girone, con i gol di Antonio Conte e di Pippo Inzaghi. La Turchia si è qualificata alla fase finale di Euro 2020 piazzandosi al secondo posto nel Gruppo H alle spalle della Francia campione del mondo in carica, l’Italia invece ha dominato il Gruppo J, che ha chiuso imbattuta a punteggio pieno, precedendo la Finlandia di 12 punti.

Diretta Italia Turchia Streaming, probabili formazioni

Italia (4-3-3): Gigi Donnarumma; Florenzi, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. CT Roberto Mancini.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokoglu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz. CT Senol Gunes.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

Dove Vedere Italia Turchia Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Assistenti gli olandesi Hessel Steegstra e Jan De Vries, al Var ci sarà il connazionale Kevin Blom. “Quarto uomo” la francese Stéphanie Frappart.

Italia Turchia in diretta tv sui canali digitali di Rai 1 con collegamenti pre-partita una mezz’ora circa prima dell’inizio del match. Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Italia Turchia è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.