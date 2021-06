Nasce LittleLab, nuova Linea Moda realizzata dai piccoli Designer

“Tutti i bambini sono artisti”, diceva Pablo Picasso e proprio da questa intuizione è nato il progetto di LittleLab che, con il supporto di numerosi grafici, designer e creativi, mette al centro i bambini, dando vita a delle originalissime magliette che riportano proprio i loro disegni.

LittleLab, infatti, è stato concepito proprio osservando le forme, i colori e le sfumature dei disegni dei bambini che, grazie alla loro fervida fantasia, riescono a trasformare con naturalezza la loro quotidianità in vera e propria arte.

Il progetto – ideato da Luca Russo che, prima di essere un imprenditore ed un esperto di comunicazione ed organizzazione eventi, è soprattutto un papà – consiste nel trasferire i disegni di questi piccoli artisti su dei capi di abbigliamento.

Ma LittleLab propone anche dei veri e propri laboratori creativi dedicati ai più piccoli, dando l’opportunità a questi talentuosi “artisti del futuro” di inviare i propri disegni da trasformare poi in un regalo perfetto per le proprie mamme, e non solo.

Un progetto che è stato concepito inizialmente in occasione della festa della mamma ma che, grazie al successo avuto, è divenuto uno shop permanente (LittleLab.shop).

All’interno del portale web, oltre alla possibilità di realizzare queste t-shirt con le creazioni dei propri bimbi, si possono trovare anche dei modelli in stile LittleLab con frasi celebri dedicate al mondo dei più piccoli, o delle “capsule-collection” realizzate dai piccoli designer e selezionate dal brand.

Naturalmente, ogni prodotto è personalizzabile e dispone di taglie e modelli per tutti (dai più grandi ai più piccoli).

La cura per i dettagli è il punto di forza di tutte le linee di LittleLab, tanto che ogni confezione prevede al suo interno un piccolo gadget in regalo per l’artista che ha creato l’opera e, per tutta la durata di questo primo anno di vita, per ogni coppia di maglie verrà regalata anche una sacca personalizzata con lo stesso disegno inviato da parte dei bimbi.

Per finire, in questo lungo e complicato anno in cui siamo stati alle prese con l’emergenza sanitaria, LittleLab ha deciso di realizzare anche la linea “Maestra/o ti vogliamo bene”, dedicata ad insegnanti ed educatori che per tutto l’anno si sono presi cura dei bimbi.

NOTE DELL’IDEATORE LUCA RUSSO:

“Opero e lavoro con i bambini da tantissimi anni e vedere i loro disegni mi ha sempre dato grandissima felicità e voglia di colorare il mondo. Così, un bel giorno, ho deciso di colorare insieme al mio bimbo una t-shirt che indosso sempre con grande orgoglio. Da questo piccolo gesto, dalla conoscenza delle nuove tecnologie e dal mio estro creativo, ho deciso di mettere in piedi il portale affinché tutti potessero ricevere e realizzare la stessa t-shirt che avevo io… Ma la soddisfazione più grande è arrivata quando ho visto gli occhi di genitori e nonni a cui ho regalato le maglie con i disegni dei loro bimbi. D’altronde, indossare la creatività dei propri bimbi è una delle sensazioni più belle di sempre”.