GP Francia F1 2021 Streaming Alternativa TV: Partenza Gara Ferrari da vedere con Diretta Sky Live

Partenza Gara prevista per oggi domenica 20 giugno 2021 alle 15 italiane. Pole per Max Verstappen davanti alle Mercedes Hamilton-Bottas. Ferrari in chiaroscuro: 5° tempo per Carlos Sainz. Indietro Charles Leclerc: 7°

In classifica Mondiale Piloti comanda Max Verstappen, nonostante l’ultimo “0” di Baku per lo scoppio di una gomma mentre era in testa a pochi giri dalla fine. I 105 punti dell’olandese garantiscono un vantaggio di 4 lunghezze su Lewis Hamilton, anche lui fuori dai punti in Azerbaijan per un errore alla ripartenza della gara mentre era secondo. Al terzo posto l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, a 69 punti. Il primo ferrarista è Charles Leclerc, quinto a 52 punti dietro Lando Norris (McLaren) a 66.