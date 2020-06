DIRETTA JUVENTUS LECCE Streaming Gratis, dove guardare la partita oggi 26 giugno 2020

Juventus Lecce streaming e diretta video a partire dalle ore 21:45 di oggi venerdì 26 giugno 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 28esima giornata di Serie A. Paulo Dybala ha partecipato ad almeno un gol in tutte le sue ultime quattro presenze in Serie A (tre reti e un assist): non arriva a cinque partite di fila all’interno dello stesso campionato da gennaio 2016. Scopri dove vedere Juventus Lecce streaming gratis.

La Juventus non ha trovato il gol nell’ultima partita giocata allo Stadium (0-0 v Milan in Coppa Italia): l’ultima volta che non ha segnato in due gare interne di fila tra tutte le competizioni risale al 2011, sotto Luigi Delneri. Il Lecce potrebbe diventare la 20a squadra contro cui l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo trova la rete nel massimo campionato italiano e la 156a in totale in carriera.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore Sarri. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore Liverani. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer.

Vedere Juventus Lecce Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Juventus Lecce in diretta tv sui canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.