CAGLIARI TORINO Streaming Online alternativa a ROJADIRECTA, dove vederla in Diretta Video

Cagliari Torino streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 19:30 di oggi sabato 27 giugno 2020, per la 28a giornata di Serie A. Il Cagliari è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante del Torino Simone Zaza: per lui cinque gol in sette sfide. Sono 65 le sfide tra Cagliari e Torino nel massimo campionato: per i sardi 19 successi, 22 pareggi e 24 sconfitte. L'ultimo successo del Cagliari in Serie A contro il Torino risale al novembre 2013: da allora sei vittorie piemontesi e quattro pareggi (inclusi i tre più recenti).

Cagliari (3-5-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, João Pedro. All. Zenga. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Faragò, Nainggolan, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Pisacane.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Edera; Zaza, Belotti. All. Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli.