DIRETTA LAZIO FIORENTINA Streaming Alternativa a ROJADIRECTA Video, dove vederla Online

Si gioca a partire dalle ore 21:45 di oggi sabato 27 giugno 2020, per la 28a giornata di Serie A. Simone Inzaghi e Giuseppe Iachini si sono affrontati tre volte in Serie A: tre successi per il tecnico della Lazio. La Lazio è imbattuta in tutte le ultime 15 partite casalinghe di Serie A (11V, 4N): l'ultima volta in cui i biancocelesti hanno superato questa quota è stata nel 2002, quando arrivarono a 22.La Fiorentina ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 2N, 1P), solo uno in meno che nelle precedenti 14 (2V, 3N, 9P). La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A giocate di sabato, con un punteggio complessivo di 11-2.

Le probabili formazioni.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Adekanye, Cataldi, Correa, Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Radu.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. Allenatore Iachini. Squalificati: Caceres, Chiesa. Indisponibili: Kouamé.