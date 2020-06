Digital: arriva il configuratore online di auto ibride ed elettriche.

Mentre il comparto auto di tutta Europa chiede sussidi e piani di aiuto per rilanciare l’intero settore, in Italia gli unici dati positivi sono arrivati dalle vendite di auto a mobilità sostenibile: +18% per le ibride e +55% per le elettriche a maggio 2020.

Eppure, i numeri nel loro complesso sono ancora troppo piccoli: per facilitare le vendite MotorK, azienda leader nel digital automotive, presenta sul mercato italiano il primo configuratore di auto a basse emissioni di CO2. Una sezione del sito DriveK, principale portale per la configurazione di veicoli nuovi, interamente dedicata a ibrido ed elettrico.

Nel portale è possibile selezionare, configurare e scegliere l’auto ecologica ideale scegliendo tra 38 brand e più di 170 modelli, effettuare ricerche per parametri tradizionali come marca, prezzo, tipo di carrozzeria e alimentazione, nonché per quegli specifici di questo segmento come l’autonomia, la capacità della batteria o il connettore di

ricarica.

Guardando ai risultati di utilizzo nella prima fase di sperimentazione della sezione si scopre che le auto più richieste sono le full hybrid (31%), seguite dalle plug-in hybrid (29%) e dalle mild hybrid (25%); più basso risulta, di contro, l’interesse per le 100% elettriche (15%). Solo il 25,2% delle auto a basso impatto ambientale configurate online è richiesto da donne, contro il 74,8% degli uomini. Sono gli automobilisti nella fascia 18-24 e quelli nella fascia 45-54 ad interessarsi di più all’offerta di veicoli green: i più giovani spinti probabilmente da una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali e gli over 45 dalle agevolazioni a favore delle auto elettriche.