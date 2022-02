DIRETTA Inter-Roma Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere Gratis Online la partita di Coppa Italia

DIRETTA Inter-Roma Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita di Torino su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal ko nel derby, sfidano i giallorossi nei quarti di Coppa Italia. Il nuovo formato prevede che si giochi una gara secca, in casa di chi si è meglio posizionato in classifica al termine dell’ultimo campionato.

Per Mourinho ritorno al Meazza da avversario: per lui è prevista un’accoglienza speciale. La vincente affronterà una tra Milan e Lazio. Inter-Roma si gioca oggi martedì 8 febbraio 2022 nel palcoscenico del Giuseppe Meazza di Milano. Ad arbitrare l’incontro sarà Di Bello, al Var Pairetto.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, S Oliveira, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Inter-Roma da vedere in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Roberto Cravero.

Inter-Roma streaming gratis attraverso Mediaset Infinity, scaricando l'app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

