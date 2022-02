Dal Cloud, con amore: “Alexa, m’ama o non m’ama?”

Per chi ha già trovato l’anima gemella e vuole sorprenderla con il regalo perfetto, per chi invece la sta ancora cercando e non sa a chi rivolgere i propri dubbi esistenziali sull’amore: ecco tutti i contenuti pensati da Alexa per San Valentino.

L’amore è nell’aria e, in questi pochi giorni che ci separano dalla festa degli innamorati, ci sentiamo tutti un po’ più romantici, guardando il mondo con gli occhi a forma di cuore.

Alexa non è da meno. Il suo cuore infatti, palpita nel Cloud già da alcune settimane e ha preparato tanti contenuti per rendere San Valentino davvero speciale per tutti gli utenti.

Alexa parteciperà insieme a noi al conto alla rovescia per celebrare San Valentino: chiedendo “Alexa, quanto manca a San Valentino?”, oltre al numero di giorni che mancano alla festa degli innamorati, riceveremo riflessioni sull’amore e pratici consigli. Alexa potrà poi dare utili suggerimenti a chi non sa cosa regalare alla dolce metà, o a chi speriamo lo diventi presto: basterà pronunciare “Alexa, consigliami un regalo di San Valentino” e, dopo aver risposto a una serie di domande sulle abitudini del partner o della persona che ci piace, Alexa potrà aiutarci a scegliere il dono perfetto. Chi ha in programma una cena con una persona speciale potrà dire “Alexa, dimmi le ricette di San Valentino”, per trovare ispirazione in cucina, e chi cerca frasi ad effetto con cui fare colpo, potrà chiedere “Alexa, parlami d’amore”, per ricevere le riflessioni di Alexa sul sentimento più nobile del mondo.

Questo San Valentino poi, avremo anche la possibilità di sfogliare una margherita virtuale, perché Alexa potrà rispondere ai nostri dubbi amorosi. Interrogandola con “Alexa, m’ama o non m’ama?” scopriremo se il nostro amore è corrisposto, e nel caso non lo fosse, potremo chiedere: “Alexa, vuoi essere il mio Valentino?”, per provare a convincerla che le nostre intenzioni sono serie. Attenzione, però, bisognerà prima dimostrare di conoscerla bene! E per farlo, l’assistente vocale ci sottoporrà un quiz per capire quanto ne sappiamo di lei e, solo se risponderemo correttamente a tutte le domande, accetterà il nostro invito.

Con Fire TV tutti i contentuti del cuore in un unico posto

Per celebrare al meglio la festa degli innamorati, non può certo mancare il film romantico preferito, da guardare col partner sul divano con un’ottima cioccolata calda. Con Fire TV si può accedere a tutti i contenuti delle app di streaming: Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Now, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. Grazie al telecomando con integrazione Alexa, si possono riprodurre film e serie TV semplicemente tramite la voce: basterà infatti dire, ad esempio, “Alexa, apri Notting Hill”. E quest’anno, per San Valentino, grandi classici come Grease e Il favoloso mondo di Amélie – disponibili su Prime Video – renderanno ancora più romantica la festa degli innamorati.