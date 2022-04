DIRETTA Inter-Roma Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Inter-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 italiane di oggi sabato 23 aprile 2022 Inter-Roma valida per la 34a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 15° turno del girone di ritorno, 5 giornate al termine. La gara di andata, nella Capitale, si è conclusa con una debacle per la Roma, battuta 3-0 il 4 dicembre scorso. I giallorossi cercano un successo con l’Inter che manca dal 26 febbraio 2017, quando si imposero per 3-1 trascinati da una doppietta di Nainggolan: da allora la Roma ha collezionato 6 sconfitte e 4 pareggi tra campionato e Coppa Italia. Di seguito subito le probabili formazioni di Inter-Roma e poi andiamo a scoprire dove vedere Inter-Roma streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Inter-Roma

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, S Oliveira, Veretout, Zalewski; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione ni panchina: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Darboe, Bove, Diawara, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Carbone e Bindoni. Quarto uomo: Manganiello. Var: Irrati. Assistente Var: Zufferli.

Dove vedere Inter-Roma in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Roma Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter-Roma streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Alternative per vedere Calcio Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Roma streaming. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Inter-Roma su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.

Siti come Rojatv.me, Rojadirecta.Business, Rojadirecta Tv Online, Rojadirectatv.club, PirloTV.fr, sono considerati illegali in Italia e quindi oscurati. Per questo motivo i tifosi di Inter-Roma cercano su Google alternative per vedere la partita streaming online.