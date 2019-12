DIRETTA INTER GENOA Streaming alternativo a Rojadirecta, dove vederla, orari e formazioni

Inter-Genoa Diretta Streaming Gratis Live. In programma oggi sabato 21 dicembre alle ore 18:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Inter-Genoa verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport sul canale 251 e Sky Sport Serie A. Il commento sarà affidato a Caressa e Bergomi, mentre a bordocampo ci saranno Paventi e Barzaghi.

Inter e Genoa si sono affrontate in Serie A 104 volte. 53 sono le vittorie dei nerazzurri, 22 quelle del Genoa e 29 pareggi. Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013, da allora sette successi nerazzurri e cinque liguri. L’Inter ha perso solo uno degli ultimi 32 incontri interni di Serie A contro il Genoa. Completano il parziale 24 successi e sette pareggi. Il Genoa ha perso le ultime sei partite sul campo dell’Inter in Serie A: è la striscia aperta più lunga di sconfitte consecutive in trasferta per i rossoblù contro un’avversaria nella competizione.

Come vedere Inter-Genoa Streaming Gratis Serie A in alternativa a Rojadirecta.

La partita di calcio Inter-Genoa di oggi, si può vedere in streaming con l’app Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati che permette di seguire in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Live Streaming anche con l’App Serie A TIM. Sconsigliamo l’uso di Rojadirecta TV ITA.

Le probabili formazioni di Inter Genoa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini, Asamoah. Squalificati: Lautaro Martinez, Brozovic.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti. Allenatore Motta. Indisponibili: Kouamé, Favilli, Zapata, Lerager, Sturaro. Squalificati: Pandev.