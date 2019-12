DIRETTA ROMA FIORENTINA Streaming gratis: ultime notizie formazioni, dove vederla Online Oggi

Fiorentina Roma streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle 20:45 di oggi venerdì 20 dicembre 2019, come anticipo della 17a giornata di Serie A.

Fiorentina Roma sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky Go in streaming sulla piattaforma online.

Le probabili formazioni.

Fiorentina. Chiesa non convocato per la sfida contro la Roma: l’attaccante viola ha ancora dolore alla caviglia. Da monitorare le condizioni di Castrovilli, alle prese con un fastidio muscolare. In preallarme Benassi e uno tra Boateng e Sottil. Dopo il gol all’Inter, Vlahovic dovrebbe partire titolare.

Roma. Fonseca recupera Smalling, tornato ad allenarsi in gruppo: Fazio è comunque pronto per giocare accanto a Mancini. Sulla destra ballottaggio Florenzi-Spinazzola. In attacco Perotti in vantaggio su Mkhitaryan e Under.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore Vincenzo Montella.

Roma (4-2-3-1) : Pau López; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore Paulo Fonseca.

Dove Vedere Fiorentina Roma Streaming Gratis e Diretta TV diverso da Rojadirecta.



Fiorentina Roma in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) anche in alta definizione. A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ulteriore alternativa per vedere Fiorentina Roma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.