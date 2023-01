DIRETTA ROMA-FIORENTINA Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Roma-Fiorentina Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi domenica 15 gennaio per la 18a giornata del campionato di Serie A, edizione 2022-2023. Dopo il pareggio in doppia rimonta raggiunto in extremis contro il Milan, la Roma si appresta ad ospitare la Fiorentina per dar seguito all’inizio di 2023 piuttosto positivo. I giallorossi inseguono il quarto posto e una vittoria contro la viola permetterebbe alla squadra di Mourinho di restare in scia dell’Inter e non perdere terreno su Lazio e Atalanta. Dal canto suo la Fiorentina, dopo il successo ottenuto nel recupero in casa contro il Sassuolo, ambisce a trovare continuità di risultati, decisamente altalenanti da inizio stagione.

Le formazioni di Roma-Fiorentina

Riuscire a segnare è stato un problema per la Fiorentina nonostante il record positivo nelle tre partite giocate nel 2023 finora (2 vittorie, 1 pareggio), dopo la vittoria per 2-1 in campionato contro il Sassuolo e la vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro la Sampdoria. Prima di questo turno, la Fiorentina aveva il peggior attacco (parimerito con la Roma tra le prime nove squadre della Serie A, sebbene abbia segnato almeno 2 gol in due delle sue ultime tre trasferte di campionato (2 vittorie, 1 sconfitta).

L’allenatore Vincenzo Italiano spera di vedere prestazioni più offensive da parte della sua squadra mentre punta a far qualificare la Fiorentina alle competizioni europee in stagioni successive. Una trasferta nella capitale italiana potrebbe non essere però l’occasione ideale, dato che la Fiorentina ha perso otto degli ultimi dieci scontri diretti all’Olimpico in campionato, non riuscendo a segnare più di un gol in sette occasioni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patrico; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Matic, Spinazzola, Camara, Tahirovic, Bove, Belotti, Shomurodov, EI Shaarawy, Solbakken, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum. Squalificati: Ibanez. Diffidati: Cristante, Mancini.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamè. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Gollini, Cerofolini, Terzic, Venuti, Ranieri, Krastev, Kayode, Bianco, Amatucci, Barak, Castrovilli, Jovic, Distefano. Indisponibili: Cabral, Mandragora, Quarta, Saponara, Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mandragora.

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Bindoni e Prenna. IV uomo: Maresca. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Dove vedere Roma-Fiorentina in TV

Roma-Fiorentina in tv sarà visibile in diretta su DAZN, visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro gare (1V) di campionato: tante quante nelle precedenti 18 (9V, 6P).

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno attivare ‘Zona DAZN’ e godersi la partita sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Roma-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Come guardare Roma-Fiorentina Streaming Gratis invece di Rojadirecta Online



Roma-Fiorentina streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Fiorentina non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide (3N, 10P) di Serie A giocate contro formazioni della regione Lazio nel girone d’andata, perdendo tutte le sette più recenti.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Roma-Fiorentina Streaming link alternativa a Roja directa Live

Ricordiamo che la partita Roma-Fiorentina streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale. Ulteriore alternativa potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

La Roma è la squadra che ha segnato più gol in percentuale su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: 48% (10 su 21).

Sul sito di TuttoSport e quello del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.