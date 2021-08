DIRETTA Inter Genoa Streaming TV Alternativa ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis.

DIRETTA Inter Genoa Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 ITA di oggi 21 agosto 2021 per il primo turno del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Oggi, l’Inter tornerà a disputare un match da Campione d’Italia in carica per la prima volta dopo 3744 giorni, ovvero dal 22/05/2011 in Inter-Catania 3-1 (con Leonardo alla guida).

Le formazioni di Inter Genoa

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Lautaro Martinez. Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Sanchez.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Destro, Pandev. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Bani, Behrami. Indisponibili: nessuno.

Dove Vedere Inter Genoa Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter Genoa da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Inter Genoa streaming.