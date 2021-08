DIRETTA TORINO-ATALANTA Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Torino-Atalanta Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi sabato 21 agosto 2021 per la 1a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Occhi puntati sulla sfida dei tecnici Juric-Gasperini. Gasperini alla vigilia parlando del suo allievo: “La società granata vuole rinascere e miglior allenatore non poteva trovare. Occorre però lasciarlo lavorare perché il suo gioco non può essere improvvisato. Ma state certi che darà frutti, e tanti. Affronteremo il Torino alla stessa maniera di tutte le altre. Dipende da noi tornare a casa con un buon bottino”.

Torino-Atalanta formazioni probabili



Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Rincon, Aina; Lukic, Pjaca; Sanabria. Allenatore Ivan Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Djidji, Vojvoda, Buongiorno, Segre, Baselli, Rauti, Verdi, Warming, Linetty, Belotti. Indisponibili: Ansaldi, Millico, Zaza. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Muriel, Miranchuk. Allentaore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Sutalo, Lovato, Gius, Pezzella, Da Riva, Malinovskyi, Scalvini, Lammers, Piccoli. Indisponibili: Hateboer, Zapata. Squalificati: Del Prato, De Roon, Freuler, Toloi.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Galetto e Vono. Quarto uomo: Minelli. Var: Abisso. Avar: Giallatini.

Dove Vedere Torino-Atalanta Live Streaming diverso da Rojadirecta

Torino-Atalanta da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Torino-Atalanta streaming.