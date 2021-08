DIRETTA Udinese Juventus Streaming TV Alternativa ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis.

DIRETTA Udinese Juventus Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 ITA di oggi domenica 22 agosto 2021 per la 1a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Cristiano Ronaldo ha segnato sette reti contro l’Udinese in campionato, inclusa la sua ultima doppietta nel torneo (maggio 2021 alla Dacia Arena) – solo contro il Cagliari (otto) l’attaccante della Juventus ha realizzato più gol in Serie A.

Le formazioni di Udinese Juventus

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Scuffet, Stryger, De Maio, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Palumbo, Forestieri, Samardzic, Okaka, Cristo. Indisponibili: Nestorovski. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, Cuadrado, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Luca Pellegrini, Locatelli, F Ranocchia, Fagioli, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Arthur, Rabiot. Squalificato: McKennie.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Paganessi e Longo. Quarto Uomo: Prontera. Var: Mariani. Avar: Carbon.

Dove Vedere Udinese Juventus Live Streaming diverso da Rojadirecta

Udinese Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In conduzione Diletta Leotta. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Udinese Juventus streaming.