Diretta Udinese-JUVENTUS Streaming Live, dove vedere il posticipo in TV e sul Web

Tutto pronto per vedere Udinese Juventus streaming alternativo a Rojadirecta. Si gioca giovedì 23 luglio 2020 alla “Dacia Arena” di Udine in Friuli, con fischio d’inizio della partita, previsto alle ore 19:30 Posticipo della 35a giornata di Serie A. La Juventus ha in pratica vinto lo Scudetto grazie al successo per 2-1 sulla Lazio. Il pareggio a reti bianche dell’Inter contro la Fiorentina ha completato l’opera e con un successo a Udine sarà missione compiuta per la squadra di Maurizio Sarri che vincerà lo Scudetto con tre giornate d’anticipo.

Dove Vedere Udinese Juventus Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta



Udinese Juventus in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky, inoltre, Udinese Juventus sarà disponibile alla visione in diretta streaming onnline grazie all’app di Sky Go. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Udinese Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Formazioni Udinese Juventus Live Streaming



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Bonucci. Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Chiellini, Higuain.