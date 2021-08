Link Do-Follow: La tua azienda, sito web o prodotto, recensito in Notizie Fresche

Il post sponsorizzato (post redazionale o guest post) è diventato oggi una delle migliori opzioni pubblicitarie. Consiste in un testo sotto forma di articolo o notizia dedicata ad un determinato prodotto, servizio, sito web o azienda che, in questo modo, offrendo contenuti utili per il lettore, ottengono una visibilità di qualità sempre maggiore, rispetto alla pubblicità tradizionale, la cui visualizzazione è spesso impedita dai “banner blocker”.

Il post sponsorizzato consente una descrizione completa di servizi o prodotti e di solito include un collegamento diretto al sito Web recensito (link do follow) e può essere accompagnato da immagini e persino video. Convenientemente orientato, raggiunge il pubblico di interesse, oltre a rafforzare il posizionamento di marchi, pagine web, ecc. nei motori di ricerca (SEO).

Notizie Fresche ha offerto questa opzione pubblicitaria da anni. Se desideri che il tuo prodotto o azienda venga recensito sul nostro portale, nell’ambito di un post che non verrà mai cancellato, contattaci e ti informeremo delle nostre tariffe e delle opzioni disponibili.