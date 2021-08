DIRETTA NAPOLI-VENEZIA Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Napoli-Venezia Live Streaming invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 22 agosto 2021 per la 1a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Luciano Spalletti, che ha preso il posto di Rino Gattuso in panchina, ha il compito di riportare gli azzurri a lottare per i primissimi posti. Il tecnico di Certaldo torna ad allenare dopo due anni sabbatici.

Napoli-Venezia formazioni probabili



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna.

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Sigurdsson; Forte, Johnsen. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Bertinato, Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Dezi, Karlsson, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Imperiale e Bercigli. Quarto uomo: Cosso. VAR: Di Paolo. AVAR: Peretti.

Dove Vedere Napoli-Venezia Live Streaming diverso da Rojadirecta

Napoli-Venezia da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch. Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online. Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Venezia streaming.