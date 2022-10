Serie A: Sampdoria-Roma Diretta TV Streaming Calcio Alternativa a Rojadirecta, sul digitale DAZN

CALCIO IN DIRETTA STREAMING TV – Tra pochi minuti le formazioni di Sampdoria-Roma (con diretta TV streaming sul digitale di DAZN) daranno vita alla partita di calcio valida per la 10a giornata del campionato di Serie A.

Sampdoria ultima in classifica con soli 3 punti dopo 9 partite, l’ultimo dei quali nel turno precedente: 1-1 in casa del Bologna. 5 gol fatti e 17 subiti con zero vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.

La Roma (sesta in classifica con 19 punti) si presenta allo stadio Luigi Ferraris di Marassi in Genova, dopo due vittorie consecutive ottenute prima in casa dell’Inter (1-2) e poi all’Olimpico contro il Lecce (2-1).

Sampdoria-Roma formazioni, non solo FantaCalcio

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore Stankovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho.

Sampdoria-Roma in diretta tv streaming alternativa a Rojadirecta



Dallo stadio Marassi di Genoa, la partita di calcio di Serie A Sampdoria-Roma in diretta TV streaming verrà trasmessa sul canale digitale di DAZN, con collegamenti pre-partita a partire dalle ore 17:00 durante i quali si potrà ascoltare le ultime notizie, vedere le interviste in esclusiva e guardare le immagini in diretta dagli spogliatoi.

Come da programma, la telecronaca in diretta della partita di calcio Sampdoria-Roma streaming prenderà il via alle ore 18:00 di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, e potrà essere seguita anche in Diretta TV Streaming On Line su DAZN oppure su dispositivi cellulari e smartphone come iPhone, iPad, HTC e Samsung Galaxy, grazie alla app DAZN per Android e iOS.

